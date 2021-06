Lorenzo Fragola, il nuovo singolo è "Solero" feat. The Kolors

Il cantautore siciliano, divenuto noto per aver vinto l’ottava edizione del talent show musicale di Sky Uno “X-Factor” è pronto ad accogliere il suo nuovo singolo dell’estate, il prossimo venerdì 2 luglio. Si intitolerà “Solero” e sarà un brano dalle marcate sonorità anni ’80, inciso in compagnia di una delle band del momento, i The Kolors Condividi:

Non è la prima volta per Lorenzo Fragola, che con i tormentoni estivi e il ritmo vivace ha dimostrato di saperci fare, anche molto bene. Il nuovo singolo “Solero”, in radio e su tutte le piattaforme musicali dal prossimo venerdì 2 luglio tenterà di replicare il successo di “#fuori c’è il sole” (2015) e di “L’esercito del selfie” (2017) con Arisa e Takagi & Ketra, ma anche del singolo “Margarita” che lo stesso Fragola ha co-scritto per la cantante Elodie e il rapper Marracash. Con “Solero” arriva però una collaborazione d’eccezione, per l’artista che è ancora giovanissimo. Con lui ci sarà la musica di Stash, Alex e Daniele dei The Kolors per un cammino che porterà ancora una volta il cantante nel magico mondo vintage delle sonorità anni ’80.

"Solero", il nuovo singolo di Lorenzo Fragola con i The Kolors Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola, "Solero", in radio e streaming dal prossimo venerdì 2 luglio, è stato scritto dal cantante siciliano, in compagnia di Federica Abbate e Stefano Tognini, mentre alla cura dell'intera produzione ci ha pensato l'hitmaker Zef. Il brano, che sarà un duetto di voci e strumenti con i The Kolors è stato fin da subito apprezzato dalla band napoletana che si è pienamente ritrovata nel concept su cui era ideato. Come per "Cabriolet Panorama", anche "Solero" di Lorenzo Fragola verterà infatti sul sound vintage che richiama gli anni '80. Ad annunciare l'uscita di "Solero"e l'inedita collaborazione con i The Kolors, ci ha pensato lo stesso Fragola che nei giorni scorsi ha tenuto banco ai fan facendoli divertire con un piccolo gioco ad indizi. Prove che portavano tutte a una nuova collaborazione con colleghi italiani tanto che di li a poco, i supporter hanno subito indovinato i nomi di Stash e del resto del gruppo. La canzone è al momento già disponibile al pre-save.