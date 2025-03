Atrapados - In trappola, la serie argentina thriller di Netflix

Introduzione

Netflix svela il primo trailer di Atrapados - In trappola, la nuova serie thriller della piattaforma di streaming (potete guardare la clip nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

Nel frattempo, lo streamer annuncia la data di uscita: il debutto globale per Atrapados è previsto per il 26 marzo 2025, aggiungendo così un altro titolo all’elenco delle produzioni originali ispirate alle opere dell’acclamato scrittore statunitense Harlan Coben.

Questo nuovo thriller argentino è infatti tratto da un romanzo di Coben. Girata nella suggestiva cornice di San Carlos de Bariloche, la miniserie promette un’avvincente trama ricca di misteri e colpi di scena.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Atrapados - In trappola, di cui trovate il trailer in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.

La serie, lo ricordiamo, uscirà il 26 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).