La prima sera ha sceso le scale dell'Ariston in punta di piedi, attenta a non inciampare. Sofisticata, stilosa e in abito bianco, Joan Thiele ha fatto il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2025 (IL LIVE) . La cantautrice ha presentato il suo brano Eco. Alla fine della sua prima esibizione ha chiesto di poter abbracciare Carlo Conti. Nella serata dedicata alle cover, quella di venerdì, ha scelto di duettare con Frah Quintale in una rivisitazione di Che cosa c’è di Gino Paoli. Sofisticato il look: vestita di nero con cappa di velluto, shorts e gambe in vista.

Festival di Sanremo, il debutto in gara di Joan Thiele

La cantautrice, in gara con Eco, vanta una statuetta ai David di Donatello nella categoria Migliore canzone originale per il brano Proiettili (ti mangio il cuore). Il 21 febbraio Joan Thiele pubblicherà Joanita, il suo primo album in italiano. L’artista ha parlato della nascita del disco: “Mi sono presa il mio tempo, per vivere e raccontare quello che avevo dentro. Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo”. La cantautrice ha proseguito: “Ho ascoltato e investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato a urlare. Qui ci sono anni di amore vero e presto vi dirò di più. Non vedo l’ora”.