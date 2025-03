Magma, il documentario a 45 anni dal delitto di Piersanti Mattarella

Magma non fornisce soluzioni immediate, ma solleva interrogativi cruciali: com’è possibile che, a 45 anni di distanza, il responsabile dell’omicidio di Piersanti Mattarella resti sconosciuto? Un aspetto ancora più sconcertante, come evidenzia Attilio Bolzoni, è che “non lo sappiamo noi e non lo sa nemmeno suo fratello Sergio, oggi Presidente della Repubblica, il primo degli italiani. Se vi pare una cosa normale…”.

Bolzono prosegue dicendo: “Forse aveva ragione il venerabile, Licio Gelli, quando diceva che il delitto Mattarella era un delitto perfetto”.

Un crimine reso tale anche dal lungo silenzio che lo ha avvolto, alimentato da omertà, depistaggi, timori e dossier segreti. Proprio questa potrebbe essere l’eredità di un magma ancora in movimento, ardente e pericoloso, che scorre sotto la superficie della nostra democrazia.