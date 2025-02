A più di dieci anni dalla vittoria di Sanremo Giovani, Rocco Hunt è tornato all'Ariston, in gara tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE). Il rapper ha presentato Mille volte ancora in un total look nero scelto per la prima serata. L'artista salernitano ha calcato il palco dell'Ariston per la terza volta. Nella serata di venerdì dedicata alle cover il rapper ha duettato con Clementino su Yes I Know My Way, rivisitata con chiari riferimenti alla drammatica realtà di questi giorni.