Morgane Detective Geniale, trama e cast della quarta stagione

Parigina classe 1977, Audrey Fleurot presta il volto a Morgane. Sulle scene sin da quando era bambina, è diventata famosa nei panni della cinica avvocata penalista Joséphine Karlsson nella serie tv Spiral. Al cinema, ha recitato in Quasi amici insieme ad Omar Sy e in Midnight in Paris di Woody Allen. Prossimamente, sarà nella commedia francese See the Sea. Adam Karadec è interpretato invece da Mehdi Nebbou, visto anche in grandi produzioni americane come Munich di Steven Spielberg e in Homeland.