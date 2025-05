Sorelle sbagliate, trama e cast della serie tv con Jessica Biel

Omicidi, drammi familiari e alta società sembrano essere la formula perfetta per la serialità recente, come prova il successo di show come The Undoing - Le verità non dette, The Perfect Couple e Sirens, che ha debuttato in questo mese su Netflix.

Sorelle sbagliate, aggiunge alla classica trama thriller, che coinvolge sempre di più gli spettatori puntata dopo puntata, gli elementi del dramma familiare animato da due sorelle, amiche e nemiche, strette in un passato che non lascia scampo.

Lo show, una produzione Amazon MGM Studios e Tomorrow Studios, è diretto da Craig Gillespie (che ha firmato anche la miniserie Pam & Tommy e il film Tonya) ed ha Olivia Milch (di Ocean's 8) come showrunner. Il libro da cui è tratto è l'omonimo Sorelle sbagliate (The Better Sister) di Alfair Burke, scrittrice bestseller del New York Times, edito in Italia da Piemme.