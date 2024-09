5/13 ©Webphoto

BILLY HOWLE - Billy Howle interpreta Benji Winbury, il figlio di Greer e Tag Winbury, nonché sposo di Amelia Sacks, interpretata da Eve Hewson. Con la scoperta del cadavere poche ore prima della cerimonia, Benji, come tutti i membri della famiglia e gli invitati, diventa un potenziale sospettato. Billy Howle è noto per i suoi ruoli in film come Outlaw King, On Chesil Beach e nella serie TV The Serpent