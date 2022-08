Il romanzo thriller The Perfect Couple sarà una miniserie per Netflix

I dettagli dell’adattamento di The Perfect Couple

Le vicende iniziano nel fine settimana del 4 luglio, con Celeste Otis che si appresta a sposare quello che è l’uomo perfetto. Tuttavia, la mattina delle nozze, un corpo viene ritrovato sul porto della cittadina, con tutti gli invitati della festa che diventano i principali sospettati dell’omicidio. The Perfect Couple su Netflix sarà diretto da Jenna Lamia, che vestirà i panni anche di showrunner e produttore esecutivo. The Jackal Group e 21 Laps collaboreranno per la produzione degli episodi, che per questa miniserie saranno sei. Tra i produttori esecutivi, oltre a Jenna Lamia, ci sono Josh Barry, Shawn Levy (per 21 Laps) e Hend Baghdady e Gail Bermain (per The Jackal Group). Ovviamente, sarà coinvolta anche la scrittrice Elin Hilderbrand in questa veste. Infine, a supervisionare i lavori ci saranno Becca Edelman e Moera Ainai. Per la Hilderbrand non si tratta del primo adattamento su uno schermo televisivo. Nel 2020, infatti, è stato annunciato che il suo romanzo 28 Summers sarà un film prodotto dalla MRC Films. Per quanto concerne la 21 Laps, invece, è una società di produzione di grande successo perché è stata coinvolto nella stesura di Stranger Things, di cui abbiamo visto in questo 2022 la quarta stagione. Infine, per quanto riguarda la The Jackal Group, è stata protagonista di progetti come Tidying Up with Marie Kondo su Netflix, ma anche di film animati come La famiglia Addams, la serie live-action Wednesday e il film biografico Elvis di Baz Luhrmann.