Sanremo 2023, Blanco assolto per le rose. Codacons: "Faremo ricorso"

Il gip di Imperia ha assolto Blanco. Il cantante era stato trascinato in tribunale dal Codacons, per via dei danni procurati al palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Blanco, che Sanremo lo ha vinto nel 2022 con Brividi, nel 2023 è tornato come ospite. Ma, la sua esibizione, non è andata come previsto. O forse come ci si aspettava.

L'assoluzione di Blanco

Come richiesto dalla procura, il gip di Imperia ha ora assolto Blanco. Ha dunque confermato la sentenza di primo grado, e ha rigettato l'opposizione del Codacons. Associazione, questa, da cui era partito tutto. Proprio il Codacons, infatti, aveva trascinato Blanco in tribunale. E, oggi, ha deciso di proseguire. Facendo ricorso. Il motivo? Il giudice ha assolto il cantante imputando il suo comportamento alla tensione della gara, ma Blanco non era in gara: all'Ariston era presente solo per cantare il suo nuovo brano. "La collera di Fabbriconi è stata innescata da un malfunzionamento dell’impianto audio che, palesemente, ha rischiato di pregiudicare la sua prestazione; in un contesto di forte tensione come quello dell’esibizione canora sanremese, foriera di esiti decisivi per la carriera di ciascun cantante coinvolto. Appare se non giustificabile almeno comprensibile la collera dell’indagato a fronte di un inconveniente che poteva compromettere le sue chances di vittoria": così si legge nella sentenza, a cui il Codacons si oppone per l'inasettezza del contesto.