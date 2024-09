The Penguin, così il trucco ha trasformato Colin Farrell nel Pinguino

HBO ha diffuso sui social una clip in time-lapse in cui si può apprezzare la metamorfosi dell'attore Premio Oscar in Oswald Cobblepot, protagonista della serie che arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dalla notte tra il 20 e il 21 settembre

Uno dei più grandi segreti di The Penguin, la serie tv HBO Max che arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la notte tra il 20 e il 21 settembre, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, sta nel suo protagonista (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). Un segreto forse ormai di Pulcinella, perché chi ha visto The Batman, il film di Matt Reeves di cui The Penguin è al contempo spin-off (concentrandosi su un personaggio secondario del film) e sequel (essendo ambientato subito dopo gli eventi narrati nel lungometraggio del 2022), sa benissimo chi si nasconde sotto il volto sfregiato di Oswald Cobblepot.

Colin Farrell protagonista Dopo aver convinto tutti con la sua interpretazione nella pellicola di Matt Reeves, al punto di guadagnarsi una serie tutta sua, Colin Farrell è il protagonista degli otto episodi che andranno in onda a partire dalla notte del prossimo venerdì (e poi, i successivi, tra la domenica e il lunedì, a partire dal 29 settembre, sempre in contemporanea con la messa in onda negli States). E se il suo nome non fosse ben scritto nei crediti e in tutto il materiale promozionale ufficiale diffuso da HBO, nessuno potrebbe mai rendersene conto. Irriconoscibile (e bravissimo) Irriconoscibile è l’aggettivo che più spesso avete sentito o letto accostato all’attore irlandese candidato agli Oscar per Gli Spiriti dell’Isola quando si parla della sua interpretazione in The Penguin. In realtà, l’aggettivo che dovrebbe essere usato più spesso è “bravissimo”, perché l’interpretazione di Farrell nei panni dello storico villain di Batman in questa serie crime che racconta l’ascesa nella criminalità organizzata di Gotham di un gangster ambizioso e violento spicca decisamente su tutto il resto. leggi anche The Penguin, secondo i creatori funziona anche senza Batman

Il lavoro di Mike Marino Il trucco prostetico a cui però l’attore è stato sottoposto da Mike Marino (The Batman, Il Cigno Nero, I morti non muoiono) per realizzare la sua visione realista del Pinguino è impressionante. Nei giorni scorsi, per lanciare la serie, HBO Max ha diffuso sui suoi social un reel in time-lapse in cui si possono apprezzare in poco meno di un minuto le varie fasi di make up a cui si è dovuto prestare Farrell per calarsi nella pelle di Oswald Cobblepot e ottenere quel risultato sorprendente che potrete ammirare nella serie.

Il volto del Pinguino Stempiatura evidente, capelli radi tirati all’indietro, fronte altissima, sopracciglia che ricordano le ali di un uccello, naso aquilino, guance cascanti, cicatrici, labbra sottili, rughe e persino un dente d’oro trasfigurano Farrell in un uomo dallo sguardo volitivo e crudele, privo di scrupoli, pronto a tutto pur di realizzare le proprie ambizioni personali e prendere il controllo della malavita di Gotham. vedi anche HBO Max, le serie tv del 2025 in uno spot. VIDEO

"Quando mi rivedo, non mi riconosco" “Lui ha creato il pupazzo e io sono la marionetta, la vedo così – ha raccontato Farrell del lavoro di Marino durante un’intervista rilasciata a Sirius XM – Ha creato questo magnifico pupazzo e io l’ho dovuto animare. Ed è stato questo il bello”. In precedenza, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, lo stesso attore aveva parlato dell’effetto che gli faceva rivedersi nei panni del personaggio: “Mi rivedo e ricordo le riprese, la giornata sul set, ma non mi riconosco, ed è una sensazione piacevole, che mi regala oggettività”. Potete vedere il video in time-lapse della trasformazione di Colin Farrell nel Pinguino di The Penguin nel post qui sotto. Il primo episodio di The Penguin arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max (@streamonmax) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie