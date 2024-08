La clip, circa due minuti di immagini montate, include le anticipazioni di alcuni degli show più attesi dei prossimi mesi, da “The White Lotus 3” a “Dune: Prophecy”. Pedro Pascal, Catherine O'Hara e Jeffrey Wright emergono in quello che è, a tutti gli effetti, un mini teaser della nuova stagione di “The Last of Us”

Max ha diffuso un nuovo spot con le anticipazioni delle sue produzioni più attese che arriveranno in streaming tra la fine del 2024 e il 2025.

La clip, che brevemente passa in rassegna anche documentari, elenca tutti i titoli da non perdere dei prossimi mesi svelando immagini inedite di alcuni dei più attesi, come The Last of Us 2 e A Knight of the Seven Kingdoms.

Gli show del 2024: da The Penguin a L'amica geniale Gli appassionati di serie televisive stanno prendendo visione in queste ore del nuovo spot di Max ricco di anticipazioni imperdibili su ciò che arriverà sul piccolo schermo in una stagione, quella 2024-25, che vedrà il rilascio di nuovi cicli di episodi di serie di culto e il debutto di nuove produzioni già parecchio attese.

Lo spot offre uno sguardo inedito su produzioni che certamente saranno le più discusse dei prossimi mesi. Il 2025 sarà un anno ricco di novità e lo spot, in qualche caso, dà indicazioni sul periodo in cui le serie debutteranno in streaming negli States.

Negli ultimi mesi del 2024 arriverà The Penguin, la serie limitata spin-off di The Batman, dal 20 settembre in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW.

A novembre, invece, sarà il turno dei sei episodi di Dune: Prophecy. La terza stagione di Industry, invece, arriverà su HBO a brevissimo, a partire dall'11 agosto (GUARDA IL TRAILER). Dal 9 settembre, sempre su HBO, arriverà in streaming L'amica geniale, l'ultima stagione della storia tratta dai bestseller di Elena Ferrante.

C'è spazio anche per alcune immagini di titoli che arriveranno prossimamente: la serie comica The Franchise, la prima parte della serie documentario Wise Guy: David Chase and the Sopranos, la serie documentario in quattro parti HBO Original Chimp Crazy, la serie comedy The Sex Lives of College Girls e gli anime per adulti Max Original Creature Commandos e Harley Quinn (quest'ultimo, in streaming a novembre).

The Last of Us 2, l'anteprima Nella seconda parte dello spot, riservata alle produzioni in arrivo nel 2025, spiccano le immagini di The Last of Us 2, anticipazioni che stanno già facendo il giro della rete.

Lo spazio riservato a The Last of Us conferma chiaramente il peso del titolo all'interno delle produzioni HBO. Il montaggio rappresenta un mini teaser.

Nelle immagini ritroviamo volti noti e alcuni dei nuovi personaggi, già annunciati. Kaitlyn Dever, Abby, mostrata brevemente, corre e si arrampica a una recinzione per sfuggire a un'orda di infetti (una scena che gli appassionati del videogioco avranno riconosciuto).

C'è anche Pedro Pascal che risponde a una domanda di Catherine O'Hara col volto rigato da una lacrima. “Che cosa hai fatto?”, chiede la donna. Lui risponde: “L'ho salvata”, riferendosi, molto probabilmente a Ellie/Bella Ramsey. L'anticipazione non chiarisce ancora molto sul personaggio della O'Hara che vediamo in primissimo piano in una frazione di secondo. La clip si sposta poi su Isaac/Jeffrey Wright e su altre scene di combattimento che accrescono l'attesa dei fan. leggi anche The Last of Us 2, Isabela Merced sarà Dina nella serie tv HBO

Nel 2025 novità e grandi ritorni

Sempre nella seconda parte dello spot, quella che contiene una carrellata di immagini delle serie attese per il 2025, alcune sequenze che anticipano le atmosfere di alcuni degli show targati HBO che più hanno catturato l'attenzione del pubblico.

La terza stagione di The White Lotus si annuncia sempre più elettrizzante. “Quello che accade in Thailandia resta in Thailandia”, recitano i nuovi vacanzieri della serie. Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker sorridono ai fan dalle strade di New York in alcuni frame della terza stagione di And Just Like That... Anche The Gilded Age è pronto per emozionare i fan, forte delle candidature ricevute per i prossimi Emmy Awards (TUTTE LE NOMINATION).

Molta la curiosità per IT: Welcome to Derry, serie prequel delle vicende del franchise di successo IT di Andy Muschietti e A Knight of the Seven Kingdoms, atteso spin-off de Il Trono di Spade.

Tra le novità, non manca un rapido sguardo sulla nuova serie drammatica Duster e su The Pitt, anche queste attese per il prossimo anno. leggi anche And Just Like That 3, tre nuovi attori entrano nel cast

