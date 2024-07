Dune: Prophecy, il trailer della serie tv prequel

HBO ha pubblicato l’ultimo trailer di Dune: Prophecy, la nuova serie tv in sei episodi ambientata 10 mila anni prima degli eventi di Dune che debutterà a novembre. Lo show, in origine intitolato Dune: The Sisterhood, è basato sul romanzo di fantascienza Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson e secondo la sinossi ufficiale “segue le sorelle Harkonnen (Emily Watson e Olivia Williams) mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la leggendaria setta conosciuta come Bene Gesserit”. Il trailer mostra le origini dell’organizzazione e una grande quantità di complotti e intrighi per il potere nello spazio.