Dune: Prophecy, il teaser trailer e cosa sapere sulla serie tv

La serie è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune

Questa serie televisiva è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Kevin J Anderson e Brian Herbert, quest'ultimo il figlio maggiore di Frank Herbert, autore dei romanzi originali di Dune.

Lo show televisivo arriva sulla scia del secondo film del franchise di Dune, diretto da Denis Villeneuve e acclamato dalla critica, che ha incassato oltre 710 milioni di dollari a livello globale dalla sua uscita all'inizio di quest'anno.

Peter Bradshaw del quotidiano inglese The Guardian ha definito la pellicola "un'epica allucinazione fantascientifica”, e le critiche di tutto il globo terraqueo sono state a dir poco entusiastiche.

"Le Bene Gesserit mi hanno sempre affascinato," ha detto il regista Denis Villeneuve a proposito delle protagoniste di questa serie. "Focalizzare una serie su quell'ordine potente di donne mi è sembrato non solo rilevante e ispiratore, ma anche un contesto dinamico per la serie televisiva”.