The Last of Us, Catherine O'Hara entra nel cast della seconda stagione

L'attrice diventata popolare tra fine anni '80 e primi '90 grazie a titoli come Beetlejuice e Mamma, ho perso l'aereo, vincitrice di un Emmy, un Golden Globe e un Critics' Choice per Schitt's Creek, si unisce alla produzione della serie tv HBO disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Continua ad arricchirsi il cast dell’attesissima seconda stagione di The Last of Us, serie tv HBO scritta da Craig Mazin e Neil Druckmann, ispirata all’omonimo videogame Naughty Dog dello stesso Druckmann, disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. A seguito delle indiscrezioni e delle conferme fornite dalla diretta interessata durante un’intervista televisiva con Andy Cohen, HBO ha ufficializzato l’ingresso tra gli attori di Catherine O’Hara, con un ruolo ancora non precisato da guest star.

L'annuncio Intervista in tv, O’Hara aveva risposto così alla domanda di Cohen: “Come fate a sapere queste cose?”, per poi confermare che sì, era in trattativa e aggiungere che il figlio era stato assunto per lavorare al set come arredatore. Poche ore dopo l’annuncio diffuso da HBO sulle pagine social ufficiali della serie: “Catherine O’Hara si è unita al cast della serie originale HBO The Last of Us per la stagione 2”. leggi anche The Last of Us 2, Kaitlyn Dever entra nel cast

LA CARRIERA DI CATHERINE O'HARA Il nome e il volto di Catherine O’Hara sono legati a ruoli e titoli iconici: nel 1988 è stata Delia Deets, l’artista astratta che si trasferisce col marito Charles (Jeffrey Jones) e la figlia Lidia (Winona Ryder) nella casa infestata dagli spiriti in Beetlejuice di Tim Burton. Qualche anno dopo, nel 1990, ha interpretato il ruolo della mamma di Kevin McCallister in Mamma, ho perso l’areo, per raddoppiare nel 1992 col sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Catherine O’Hara era presente al fianco di Macaulay Culkin anche durante la recente cerimonia in cui è stata svelata la stella dedicata al popolare attore sulla Hollywood Walk of Fame.

UN EMMY, UN GOLDEN GLOBE E UN CRITICS' CHOICE O’Hara può vantare anche diversi premi di peso, tra i quali spiccano un Emmy, un Golden Globe e un Critics’ Choice Television Award per il suo ruolo da protagonista nella serie Schitt’s Creek. Ha recitato anche in altre produzioni di successo come Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm e Modern Family. È stata anche il giudice Strauss in Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi e Georgina Orwell nella serie tratta dalla stessa saga di romanzi, Una serie di sfortunati eventi. leggi anche The Last of Us 2, la serie tv in produzione nel 2024

IL CAST DI THE LAST OF US 2 L’annuncio ci O’Hara segue quelli già fatti per gli importanti ruoli ricorrenti di Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse) e Isabela Merced (Dina). Confermatissimi, naturalmente, i due attori già protagonisti della prima stagione: Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.