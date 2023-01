Lunedì 16 gennaio, alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e in contemporanea con gli Stati Uniti, è andato in onda il primo episodio della serie tv ispirata al celebre videogame Naughty Dog. Ecco cosa è successo. L'episodio è disponibile on demand e il 23 gennaio arriverà doppiato in italiano