The Last of Us 2, Isabela Merced sarà Dina nella serie tv HBO

Serie TV

The Last of Us (in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now). Prodotta da HBO e tratta dal videogame Naughty Dog, capace di inserire elementi di originalità nella trama rispettando perfettamente lo spirito dell’opera originaria. La storia di un uomo e una ragazza in viaggio per gli Stati Uniti devastati da una pandemia fungina, tra mostri da evitare e una missione da compiere. Con un Pedro Pascal e una Bella Ramsey in stato di grazia, regia e fotografie ispiratissime al pari della scrittura. Una delle rivelazioni dell’anno