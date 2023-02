In arrivo su HBO la serie prequel di IT Welcome to Derry

HBO Max ha confermato la realizzazione del prequel delle pellicole tratte dal libro di Stephen King Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si è parlato la prima volta della serie Welcome to Derry ispirata al franchise horror nel marzo 2022, ma Variety ha confermato che il progetto è ufficialmente in via di produzione, adattato per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. "Da adolescenti leggevamo a turno i capitoli di It di Stephen King", hanno detto i Muschietti. “It è una storia epica che contiene molte cose, ben oltre ciò che abbiamo potuto esplorare nei nostri film. Non vediamo l'ora di condividere la profondità del romanzo, in tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore”.

Welcome to Derry: la trama della serie approfondimento HBO produrrà la serie tv prequel di IT I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma la presentazione ufficiale riporta quanto segue: "Ambientato nel mondo dell'universo di It di Stephen King, Welcome to Derry è basata sul romanzo di King It ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi It e It Capitolo Due.’” “Essere in grado di tornare nel mondo del mio romanzo horror preferito di tutti i tempi e aiutare a costruire l'universo cinematografico straordinariamente brillante creato da Andy e Barbara è più che un'opportunità di una vita, è un sogno che si avvera — o forse più opportunamente, un incubo", ha detto Fuchs. Fuchs sta scrivendo la sceneggiatura per il primo episodio della serie, basato su una storia sua e dei Muschietti. Andy dirigerà anche più episodi, incluso il primo.

La storia di Derry continua GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv "Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando, e sono contento che Andy Muschietti supervisionerà i festeggiamenti spaventosi", ha detto Stephen King. "Palloncini rossi tutt’intorno!”. Andy ha diretto entrambi i nuovi film di It, che hanno incassato complessivamente oltre 1,1 miliardi di dollari al botteghino globale al momento della loro uscita, con il secondo film ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo, con un nuovo cast di adulti che prende il posto dei bambini nella prima parte. It è stato precedentemente adattato in una miniserie in due parti per la ABC nel 1990, con l'iconica interpretazione di Tim Curry nei panni di Pennywise. La sfida HBO "Siamo entusiasti di continuare questo franchise iconico con i brillanti Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs e Brad Caleb Kane", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max. "Questo prequel amplierà la tela narrativa di It e porterà i fan più in profondità nella terrificante e affascinante città di Derry”. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono rappresentati da WME e Johnson Shapiro Slewett & Kole. Fuchs è rappresentato da WME, Brookside Artists Management, Pangea e Bloom Hergott. Kane è rappresentato da Kaplan Perrone Entertainment e Johnson Shapiro Slewett & Kole.