HBO produrrà la serie tv prequel di IT

Buone notizie in arrivo per i fan di Stephen King e per gli amanti di IT, film horror incentrato sulle vicende del clown-killer Pennywise. L’adattamento cinematografico, infatti, potrebbe avere un prequel sviluppato attraverso una serie tv che dovrebbe intitolarsi Welcome to Derry.

Le prime indiscrezioni del prequel approfondimento IT - Capitolo 2, il cast del film Secondo le prime indiscrezioni, le vicende della pellicola saranno ambientate negli anni ‘60, circa 30 anni prima degli eventi raccontati nel film. La vicenda dovrebbe trattare le origini del clown Pennywise, forma umana dell’entità maligna che dimora nella cittadina di Derry. Il retroscena dei due film Nel mezzo della lavorazione di IT e IT – Capitolo Due erano emerse alcune immagini che effettivamente confermavano l’esistenza di una scena incentrata sul primo contatto tra IT e gli abitanti di Derry. Tale sequenza, mai inserita nella fase finale del montaggio ma descritta come molto cruda e intensa, mostrava Pennywise nella sua prima essenziale forma antropomorfa intento a richiedere il primo tributo di sangue a una giovane madre della colonia originaria della cittadina di Derry. Pur di salvare il suo paese, la donna decide addirittura di cedere il proprio neonato alla famelica e diabolica creatura. Questa scena, evidentemente molto discussa in rete tra i fan del film, potrebbe essere proposta proprio nell’eventuale serie tv prequel.

Chi ci sarà a capo del progetto? approfondimento IT – Capitolo due: intervista al cast del film L’idea di una serie ambientata nel microcosmo di Derry sembra essere quella giusta per ampliare la narrazione degli eventi. Infatti, a causa della vastità dell’opera originale di Stephen King, alcune parti interessanti della storyline e retroscena legati al sinistro passato della città sono stati esclusi in fase di produzione per evitare un film eccessivamente lungo. Andy Muschietti, regista dei due film, sarà a capo del progetto e sarà anche coinvolto nelle vesti di sceneggiatore insieme a Jason Fuchs. In produzione, invece, spazio a Barbara Muschietti, sorella del regista. In passato, Andy Muschietti si era espresso in maniera decisamente favorevole su un’eventuale espansione della storia, come dichiarato in un’intervista del 2019 poco dopo l’uscita di IT – Capitolo Due: “Questa è la conclusione del libro, quindi non c’è la terza parte. Questa è la fine del viaggio dei Perdenti contro Pennywise. Ma, come tutti sappiamo, la mitologia è molto ricca e, nel libro di Stephen King, Pennywise esiste da un milione di anni, è in contatto con gli umani da almeno cinquecento anni e ritorna ogni ventisette anni”. Al momento, né HBO Max né Warner Bros hanno ancora confermato ufficialmente l’arrivo della serie, ma l’annuncio è atteso a breve dal momento che ci sono tutti i presupposti.

I film di IT Ricordiamo che IT – Capitolo Uno è uscito nel 2017, mentre IT – Capitolo 2 nel 2019, come citato in precedenza. I due lungometraggi hanno riscosso un notevole successo, incassando complessivamente un miliardo di dollari. Nel 1990, invece, è uscita la miniserie TV con protagonista Tim Curry. Il romanzo di Stephen King, invece, è stato pubblicato nel 1986, diventando presto un bestseller a livello mondiale, tanto da portare alla realizzazione, appunto, di due film e una serie tv. Con un probabile prequel in arrivo.