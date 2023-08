11/20

Vincitore nel 1922 del Premio Nobel per la Fisica, Niels Bohr era il punto di riferimento per Oppenheimer e altri scienziati della sua generazione per gli studi realizzati sulla struttura atomica e la celebre “Interpretazione di Copenhagen” della meccanica quantistica. Per il ruolo di Bohr, Christopher Nolan si è rivolto a una vecchia conoscenza come Kenneth Branagh