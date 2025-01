James Van Der Beek e la lotta al tumore, il papà si trasferisce da lui

James Van Der Beek sta affrontando la sua recente diagnosi di cancro con l'aiuto del padre.

L'attore estar di Dawson's Creek ha ringraziato il papà, James William Van Der Beek, con un messaggio emozionante condiviso su Instagram.

James Van Der Beek, il messaggio per il papà

James Van Der Beek ha pubblicato su Instagram un carosello, con foto del papà insieme alla sua famiglia. Il genitore, infatti, si è trasferito a casa dell'attore per offrirgli conforto e per aiutarlo nella sua battaglia contro il cancro.

"Il modo in in cui ti sei presentato quest'anno, quando ero giù di morale e poco presente, senza che te lo chiedessimo, senza aspettarti nemmeno un grazie... Non è stato solo una salvavita, ma anche la conferma di una costante nella mia vita", ha scritto Van Der Beek. "Trasferirsi al ranch cosicché potessi allontanarmi per le cure. Preparare il pranzo, accendere il fuoco, portare in giro i bambini, persino prendersi cura dei cani e delle galline. Sono sbalordito per come sei stato emotivamente forte mentre affrontavo tutto ciò che il cancro porta con sé... So che è fuori dalla tua zona di comfort, soprattutto da quando è morta la mamma, ma ci sei sempre stato".

L'attore ha ringraziato il padre per la sicurezza che gli ha trasmesso. "Manterrò la mia promessa: non ti chiederemo mai di cambiare i pannolini di Jeremiah", ha concluso.