The Nameless Ballad, il nuovo horror di Federico Zampaglione

The Nameless Ballad, al via le riprese del nuovo horror di Federico Zampaglione Sono ufficialmente iniziate a Fara in Sabina, nella suggestiva e inquieta cornice di Villa Pacieri, le riprese di The Nameless Ballad, il nuovo film diretto da Federico Zampaglione. Dopo il successo internazionale di The Well, venduto in 104 Paesi, il regista romano torna dietro la macchina da presa con un progetto che fonde orrore soprannaturale e universo musicale.

Un horror che nasce dalla musica Al centro della storia c’è Sam Gallo, un giovane musicista di successo, fragile e introverso, interpretato da Jamie Ward. Schiacciato dalla pressione creativa e da dipendenze che non riesce a superare, Sam si rifugia in una villa isolata per ritrovare l’ispirazione. Ma quella che dovrebbe essere una fuga rigenerante si trasforma rapidamente in un incubo: la casa è abitata da presenze oscure che si nutrono della sua angoscia, trascinandolo in un vortice di visioni, tormento e autodistruzione. Accanto a lui c’è Tania, la compagna, interpretata da Alana Boden, volto già visto nel franchise di Uncharted con Tom Holland. Approfondimento The Well, la recensione del film horror di Federico Zampaglione

La firma di Zampaglione e Baraldi La sceneggiatura è firmata dallo stesso Zampaglione insieme alla scrittrice Barbara Baraldi, autrice dark e curatrice editoriale di Dylan Dog. Il film promette di muoversi sul confine sottile tra immaginazione e incubo, dove la musica diventa veicolo di evocazione e condanna. «Pur affondando nel soprannaturale – spiega Zampaglione – The Nameless Ballad è probabilmente il mio film più personale, perché è ispirato al mio lavoro di musicista e cantante. Ho portato la storia su un piano immaginifico e audace, dove, nelle ombre del mondo musicale, ogni nota risveglia un fantasma e alcune melodie reclamano sangue prima di svanire».

Un cast corale tra cinema e serie tv A completare il cast ci sono Giglia Marra, Fabrizio Ferracane, Seumas Sargent, Reed Stokes, Vincenzo De Michele e i giovanissimi esordienti Mia Desando e Sergio Ceglie. Altri interpreti verranno annunciati prossimamente.