Federico Zampaglione torna all’horror con il film The Nameless Ballad

Federico Zampaglione torna all’horror con The Nameless Ballad, film che esplora il lato oscuro dell’industria musicale tra incubi, note e sangue. Scritto con Barbara Baraldi, sarà il suo horror più personale e provocatorio

Dopo il successo internazionale di The Well, Federico Zampaglione torna dietro la macchina da presa con un nuovo progetto che farà felici gli amanti dell’horror: The Nameless Ballad.

Il film, le cui riprese inizieranno in autunno, porterà per la prima volta sul grande schermo un incubo ambientato nel mondo della musica, un universo che Zampaglione conosce profondamente grazie alla sua lunga carriera con i Tiromancino, che quest’anno festeggiano i 25 anni dell’album La descrizione di un attimo.