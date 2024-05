The well, l'horror di Federico Zampaglione con Claudia Gerini

Il cantautore, regista e sceneggiatore romano, celebre per essere innanzitutto il frontman dei Tiromancino, torna dietro la cinepresa per una nuova pellicola dell'orrore che vede sul set sia la sua ex compagna, la celebre attrice romana, sia la figlia che hanno avuto assieme, nata nel 2009. Dopo il successo delle precedenti esperienze dietro alla macchina da presa, il musicista-cineasta si riconferma maestro del genere da brivido

Potete guardare il trailer ufficiale del film The well nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La ragazza non può sapere che, nel momento in cui ha accettato l'incarico, è entrata in un gioco dell'orrore a dir poco spaventoso a causa di un'antica maledizione che genera esseri maligni, responsabili di fiumi di sangue e sofferenze atroci per chiunque, Lisa compresa. Anzi: Lisa in primis.

Il suo nuovo film racconta la storia di Lisa Gray, nazionalità statunitense e professione restauratrice d'arte. Questa giovane professionista viene chiamata in un piccolo villaggio italiano per svolgere un'importante missione: deve riportare all'antico splendore un dipinto medievale che è stato rovinato a causa di un incendio.

Il cantautore, regista e sceneggiatore romano, celebre innanzitutto per essere il frontman della mitica band dei Tiromancino, torna dietro la cinepresa per una nuova pellicola dell'orrore che vede sul set sia la sua ex compagna, la celebre attrice romana Claudia Gerini (a cui Federico Zampaglione è stato legato sentimentalmente dal 2004 al 2016) sia la figlia che hanno avuto assieme, Linda, nata nel 2009.

Arriverà al cinema a partire dal 18 luglio il film The well, la nuova fatica cinematografica di Federico Zampaglione .

The well arriva al cinema dal 18 luglio 2024, distribuito da Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment.

La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Zampaglione, che l'ha scritta assieme al produttore Stefano Masi.

The well è stato venduto in oltre 80 Paesi nel mondo, tra cui gli Stati Uniti, dove uscirà in sala. Si tratta di un vero e proprio record per un film italiano di genere horror.

Federico Zampaglione ha già dimostrato di essere un ottimo regista, e un eccelso sceneggiatore, con le sue pellicole precedenti Nero bifamiliare, Shadow, Tulpa - Perdizioni mortali e Morrison. L'esordio dietro la macchina da presa - per quanto riguarda un lungometraggio - è arrivato per lui nel 2007, quando ha diretto l'acclamato Nero bifamiliare. Ma Zampaglione si era già occupato di regia, innanzitutto dirigendo nel 2005 il videoclip di Un tempo piccolo, la canzone di Franco Califano interpretata dai Tiromancino e pubblicata come primo e unico singolo estratto dall'album 95-05, primo greatest hits del gruppo pubblicato nel 2005.

Dopo di che nel 2014 Federico Zampaglione ha debuttato come regista al cinema, curando la regia del cortometraggio Remember.