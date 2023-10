The Well, il poster ufficiale del film horror di Federico Zampaglione

The Well arriva negli States

Cupo, intriso di mistero e gore, The well vede protagonista Lauren LaVera (Terrifier 2) nei panni di Lisa Gray, giovane restauratrice che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Ma non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata ad un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo.

La proiezione presso lo Screamfest Horror Film Festival – che si tiene al prestigioso Grauman's Mann Chinese 6 di Hollywood ed è considerato il Sundance del genere – rappresenta l’ulteriore importante traguardo per un’opera come The well e per il suo autore, il quale, dopo Shadow – L’ombra e Tulpa – Perdizioni mortali, prosegue il suo percorso nell’ambito del cinema dell’orrore italiano, tanto da poter essere considerato il nome più attivo e richiesto nel genere in un periodo storico che sembra sempre più lontano dall’epoca d’oro della paura tricolore su celluloide degli anni Settanta e Ottanta. Non a caso, tantissimi altri festival specializzati in giro per il mondo stanno continuando ad interessarsi per avere il film all’interno dei loro cartelloni.