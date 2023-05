Katie Holmes sul reboot di Dawson's Creek: "Ci stiamo pensando"

Ospite del Women in Motion di Cannes, l'attrice, che ora è impegnata a tempo pieno come regista, ha parlato della possibilità di riprendere il cult degli anni Novanta, un progetto che le piacerebbe ma sul quale nutre parecchi dubbi

Nell'epoca della passione per i reboot e per i revival da parte dei produttori di cinema e tv molto si è detto anche a proposito di Dawson's Creek , serie televisiva andata in onda negli Stati Uniti dal 1998 al 2003 che ha lanciato la carriera di tanti protagonisti del piccolo e grande schermo tra cui Michelle Williams , Joshua Jackson e Katie Holmes . Quest'ultima, ospite di uno dei talk Women in Motion che ogni anno si tengono nell'ambito del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), ha rivelato a Variety i suoi timori a proposito di una ripresa dello show nel quale ha recitato da ragazzina. L'epoca in cui viviamo, ha detto, potrebbe distruggere l'atmosfera per cui, ancora oggi, la serie tv è ricordata ed apprezzata.

Un reboot di Dawson's Creek? Non funzionerebbe

Katie Holmes non può smettere di parlare di Dawson's Creek, il titolo a cui sono legati i suoi esordi nel mondo della recitazione e che le ha fatto conoscere la fama planetaria.

L'attrice che all'epoca interpretò con successo il ruolo di Joey Potter, una adolescente di provincia alle prese con i problemi della crescita e i primi grandi amori, ha confermato che l'idea di riprendere il discorso Dawson's Creek in termini di reboot ha stuzzicato i protagonisti ma in molti, lei compresa, non sono davvero convinti che il progetto possa funzionare.

L'unicità di un racconto e di una storia come quella creata da Kevin Williamson sta tutta nel momento storico in cui è stata concepita.

Ambientata negli anni Novanta, l'epopea di Dawson Leery (il personaggio dell'attore James Van Der Beek) e dei suoi amici fotografa una generazione specifica: quella dei giovani della fine del Millennio le cui esperienze passavano ancora esclusivamente per il contatto diretto. Prima di internet, prima dei cellulari e dei social media, il gruppo di ragazzi protagonista della serie sperimentava una vita semplice, fatta di piccoli e grandi drammi, che oggi non potrebbe essere più raccontata allo stesso modo. Per Katie Holmes, un reboot annullerebbe l'effetto “capsula del tempo” nel quale la storia originale è rimasta confinata, e ciò non le piacerebbe affatto.