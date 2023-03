Dawson's Creek, la reunion tra Michelle Williams e Joshua Jackson

Alla festa, costellata di star, era presente anche il marito di Michelle Williams (alias Jen Lindley) Condividi

La Notte degli Oscar (FOTO) è l'appuntamento più importante di Hollywood. Non solo per l'assegnazione delle statuette, ma anche per le incredibili feste a seguire. Ed è proprio durante l'after-party che è andata in scena una reunion colma di nostalgia: quella tra Michelle Williams e Joshua Jackson, Jen Lindley e Pacey Witter in Dawson's Creek.

L’incontro tra Michelle Williams e Joshua Jackson vedi anche Dawson's Creek: 30 cose che (forse) ancora non sapevi sulla serie Jackson e Williams sono stati visti chiacchierare all'annuale festa degli Oscar di Vanity Fair (FOTO): i fotografi hanno catturato il momento, per la gioia dei fan della fortunata serie. Anche il marito dell’attrice, il regista teatrale Thomas Kail, ha preso parte alla conversazione, a quasi vent’anni di distanza dalla fine di Dawsons’ Creek. Michelle Williams, elegantissima nel suo abito bianco firmato Chanel con mantello trasparente adornato di cristalli, era nominata agli Oscar come Migliore attrice per il suo ruolo nel dramma semi-autobiografico di Steven Spielberg The Fabelmans. Categoria, questa, in cui ha trionfato Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once.

