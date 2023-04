Intervista col vampiro, Bailey Bass non tornerà nella seconda stagione

L’attrice non sarà in grado di affondare i denti nel ruolo di Claudia per la seconda stagione della serie tv Condividi

L'astro nascente Bailey Bass che ha interpretato la vampira adolescente Claudia, protagonista femminile della serie AMC, sarà sostituita da Delainey Hayles a causa di "una serie di circostanze impreviste" stando alle dichiarazioni dell'attrice in una dichiarazione su Instagram. "Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e una corsa incredibile. Auguro buona fortuna a Delainey Hayles per il passaggio del testimone. Non vedo l'ora di guardarla". La serie ispirata al romanzo da cui è stato tratto anche il celebre film del 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise e una giovanissima Kirsten Dunst nel cast, continua con nuovi intriganti e avvincenti episodi.

Il cast della serie Intervista col Vampiro AMC ha definito Bass “un’attrice di talento che ha fatto un lavoro straordinario" nel ruolo di Claudia. "Siamo grati per l'indimenticabile performance di Bailey nella prima stagione e le auguriamo solo il meglio”. La serie è basata sull'omonimo romanzo gotico del 1976 di Anne Rice, questa volta ambientato nell'odierna New Orleans e Dubai. Nel cast troviamo Jacob Anderson nei panni del vampiro Louis de Pointe du Lac ed Eric Bogosian nei panni del giornalista Daniel Molloy. Nell’adattamento cinematografico Brad Pitt vestiva i panni del vampiro protagonista mentre il giornalista era interpretato da Christian Slater e Claudia da Kirsten Dunst. Anderson, Bogosian, Sam Reid, Assad Zaman e Ben Daniels torneranno per la seconda stagione, che inizierà la produzione la prossima settimana in Europa e New Orleans. approfondimento Intervista col Vampiro, le prime immagini della serie TV

La seconda stagione in arrivo Il creatore della serie e showrunner Rolin Jones sarà il produttore esecutivo della seconda stagione di Intervista col Vampiro insieme a Mark Johnson. I crediti precedenti di Bass includono Moon and Sun, A Jenkins Family Christmas e un episodio di Law & Order: Special Victims Unit. Di recente è apparsa nel sequel di successo di James Cameron Avatar: La via dell'Acqua nei panni di Tsireya e riprenderà il ruolo nel terzo e quarto film della serie. I crediti di Hayles includono le serie Too Close e Holby City.