Intervista col Vampiro, Jacob Anderson de Il Trono di Spade sarà Louis

La trasposizione seriale del film Intervista col Vampiro del 1994 avrà come showrunner e sceneggiatore Rolin James

Intervista col Vampiro , la celebre pellicola del 1994 del regista Neil Jordan (Byzantium), diventerà una serie tv. L’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Anne Rice, uscito nel 1976, vede come protagonista Louis de Pointe Du Lac, il vampiro interpretato da Brad Pitt, che narra la sua incredibile storia al giornalista Daniel Molloy (Christian Slater).

Dal romanzo, al film e infine alla serie tv : Intervista col Vampiro sarà infatti l’oggetto di una trasposizione seriale, ideata e scritta da Rolin Jones (Boardwalk Empire). Le informazioni sulla serie tv non sono ancora state svelate e resta tutto avvolto nel mistero. Abbiamo, però, i nomi dei personaggi principali, tra cui spunta quello dell’attore Jacob Anderson.

Intervista col Vampiro, il cast

Solo pochi giorni fa era stato svelato il nome dell’attore che vestirà i panni di Lestat de Lioncourt: il ruolo affidato a Tom Cruise nel film, nella serie tv sarà ricoperto da Sam Reid, attore 34enne australiano (Waiting for The Barbarians, La ragazza del dipinto).

Deadline ha inoltre rivelato che il personaggio di Louis de Pointe Du Lac avrà il volto di Jacob Anderson, artista celebre per aver interpretato Verme Grigio nella celebre serie Il Trono di Spade. Louis cambierà dunque completamente le sue sembianze: nel lungometraggio, infatti, il ruolo era stato affidato a Brad Pitt. Non sono state rilasciate dichiarazioni in merito, anche se la notizia ha fatto molto discutere i fan.

Tenendo in considerazione che il romanzo Intervista col Vampiro è il primo di una serie letteraria, la decisione di adattarlo a una serie tv potrebbe essere vincente. In caso di successo, la serie, per ora composta da 8 episodi, potrebbe portare sul piccolo schermo anche i romanzi successivi.

Le riprese dovrebbero iniziare molto presto, mentre il debutto è previsto nel 2022 su AMC e AMC +.

Intervista col Vampiro, la trama del romanzo

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla serie tv, in uscita nel 2022, ecco la trama ufficiale del romanzo di Anne Rice, il primo della saga “Le Cronache dei vampiri” di genere fantasy/horror:

Una stanza buia. Un registratore acceso. Un giornalista. E un vampiro. Da circa due secoli, Louis de Pointe Du Lac non è più un essere umano, ma una creature notturna. E proprio durante il corso di un’intera nottata dovrà convincere Daniel, il giornalista, che la sua storia è reale, così come lo sono il suo volto pallido e la sua bellezza soprannaturale.

Louis racconta a Daniel come abbia ricevuto il dono (o, forse, la maledizione) della vita eterna, proprio nel momento in cui non desiderava altro che morire. Nel 1971, dopo il suicidio dell’amato fratello, incontra Lestat, tanto affascinante quanto crudele. I due hanno bisogno l’uno dell’altro. Dopo anni passati a divertirsi e fare scorribande insieme, Louis vuole lasciare Lestat, ma è proprio a quel punto che quest’ultimo gli dona Claudia, una bambina di 5 anni che può essere salvata solo dal suo lato oscuro.

Questo è l’unico peccato che Louis non può permettersi: creare una vampira bambina, che non potrà mai crescere. Quello sarà l’inizio della fine.