Quest'anno, per via della pandemia da Covid-19, nessun red carpet per i protagonisti dei più importanti premi televisivi americani. Collegate da casa, le star hollywoodiane hanno sfoggiato i propri look da sera come l'elegantissima Zendaya, ma tra queste c'è chi, come Uzo Adubaha, ha preferito indossare una semplice t-shirt