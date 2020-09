Schitt’s Creek, la serie rivelazione che ha sbancato gli Emmy

Partita in sordina come serie “alternativa”, la creazione di Daniel ed Eugene Levy si è guadagnata stagione dopo stagione un ampio seguito, fino al trionfo di quest’anno. Ancora da definire un suo arrivo in Italia

Fino a pochi giorni fa, ben pochi italiani avrebbero reagito a sentire citare Schitt’s Creek, la serie tv che si è aggiudicata tutti i premi principali nella categoria comedy agli Emmy Awards 2020 (I VINCITORI), portando a casa le statuette per Miglior commedia, Miglior regia e sceneggiatura per una commedia e, come se non bastasse, quelle destinate sia al Miglior attore e attrice protagonisti, che ai Migliori attore e attrice non protagonisti in una commedia.



In pochi, del resto, avevano sentito parlare di Daniel Levy. E sebbene in molti si sarebbero ricordati quantomeno del volto (e delle folte sopracciglia) di suo padre Eugene Levy, presente in tutti e otto i film della saga American Pie (FOTO: i protagonisti della saga ieri e oggi) nel ruolo di Noah Levenstein, fino a poco tempo fa comunque solo gli appassionati di cinema e tv sarebbero riusciti ad azzeccare il suo nome.