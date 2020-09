'Un volto, due destini', la trama della serie tv con Mark Ruffalo

'Un volto, due destini', di cosa parla la serie tv

Siamo a Three Rivers, nello stato del Connecticut, all'inizio degli anni Novanta. Dopo un breve periodo di relativa tranquillità e di relativo equilibrio, la vita dei fratelli Birdsey – un’esistenza costellata di piccole e grandi tragedie, come scopriremo episodio dopo episodio – viene nuovamente sconvolta dall’improvvisa decisione di Thomas di tagliarsi la mano destra durante un pomeriggio come tanti presso la biblioteca della città. A causa del gesto, l’uomo, che col suo “sacrificio” voleva solamente fare la volontà del Signore e scongiurare l’ennesima guerra (ndr, la Guerra del Golfo), viene incarcerato e rischia di non tornare mai più a casa, cioè presso l’istituto a cui è stato ammesso da ragazzo, all’esplodere della malattia.

