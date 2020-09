'Un volto, due destini', il trailer della serie tv con Mark Ruffalo

'Un volto, due destini', Mark Ruffalo si sdoppia

Appuntamento imperdibile per i fan di Mark Ruffalo e per gli amanti dei drammoni con tutte le lettere maiuscole! Su Sky Atlantic è in arrivo la struggente 'Un volto, due destini', miniserie targata HBO tratta dal romanzo del 1998 di Wally Lamb 'I Know This Much Is True'. L'appuntamento è per martedì 22 settembre alle 21.15.

'Un volto, due destini', di cosa parla la serie tv

Un volto, due destini è la storia di Dominick Birdsey e del fratello gemello Thomas, affetto da schizofrenia paranoide. Three Rivers, Connecticut, primi anni Novanta. Dopo un breve periodo di relativa tranquillità e di relativo equilibrio, la vita dei gemelli – un’esistenza costellata di piccole e grandi tragedie – viene nuovamente sconvolta dall’improvvisa decisione di Thomas di tagliarsi la mano destra durante un pomeriggio come tanti nella biblioteca della città. Il gesto violento, seppur rivolto verso sé stesso, lo porta a essere rinchiuso in carcere.

Dominick, imbianchino con un matrimonio fallito alle spalle e alla disperata ricerca della verità sul suo vero padre, si è sempre occupato di lui, prima e soprattutto dopo la recente morte della madre, ed è determinato a farlo uscire dal carcere. Ma non sarà per niente facile, specialmente quando certi fantasmi del passato torneranno a tormentarlo.