Appuntamento imperdibile per i fan di Mark Ruffalo e per gli amanti dei drammoni con tutte le lettere maiuscole! Su Sky Atlantic è in arrivo la struggente 'Un volto, due destini', miniserie targata HBO tratta dal romanzo del 1998 di Wally Lamb 'I Know This Much Is True'. L'appuntamento è per martedì 22 settembre alle 21.15