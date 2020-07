Gli Emmy Awards 2020 non verranno ritirati sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles, ma arriveranno direttamente a casa degli attori. Ad annunciarlo sono i produttori dello show: a causa dell'emergenza Covid, la 72esima edizione della kermesse si terrà online.

"Verremo noi da voi"

La conferma arriva da Variety, che riporta i passaggi più importanti di una lettera firmata dai produttori e dal conduttore televisivo Jimmy Kimmel. Nel testo si spiega che il teatro losangelino rimarrà chiuso e che le premiazioni si faranno online. "Come avete probabilmente indovinato, non vi chiederemo di venire al Microsoft Theatre di Los Angeles il 20 settembre. Questa volta, ci sarà ancora la più grande serata del settore televisivo... Ma verremo noi da voi!". Gli organizzatori hanno aggiunto: "Ci assicureremo di poter filmare voi (e le persone amate o chiunque scegliate di avere con voi) nella vostra casa, o un'altra location scelta da voi".

Da chat online a evento televisivo

Il salto da videocall virtuale a evento televisivo potrebbe sembrare arduo. Intanto perché mancherà tutta la parte glamour legata agli outfit indossati dalle star. "Cosa indossare?? il nostro tema informale è ‘vestiti come capita, ma fai uno sforzo!’ - scrivono ancora i produttori - Se vuoi vestire in modo elegante va benissimo, se sei nel Regno Unito e sono le 3 del mattino magari vuoi stare nel tuo pigiama migliore e stare a letto". Mancherà anche il red carpet, con una conseguente perdita di incassi per gli operatori del settore. Ma i produttori sono fiduciosi: "Vi faremo apparire favolosi, stiamo esplorando la tecnologia che ci permetterà di avere buone telecamere e luci, e non vediamo l'ora di produrre collaborando con voi i vostri momenti unici 'sullo schermo'". Nella lettera si legge ancora, "Produrremo un evento che sarà pieno di calore e umanità, che celebra il potere della televisione di farci stare insieme e aiutare a delineare il nostro mondo. Siete una parte essenziale di quella storia".