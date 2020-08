Succession 3: riprese entro fine 2020, forse

L’emergenza Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha di certo avuto un impatto sull’industria televisiva e cinematografica. Gli studios sono però al lavoro per riuscire a proporre nuovi contenuti al pubblico. È questo il caso di “ Succession ”, la cui terza stagione potrebbe vedere l’inizio dei lavori entro la fine del 2020 . Il ritorno sul set potrebbe avvenire entro il prossimo Natale, per la gioia dei fan dello show.

Si tratta di una delle serie di punta della HBO, trasmessa in Italia da Sky Atlantic. Nel 2020 ha fatto incetta di nomination agli Emmy. Ben 18 candidature, con tutti i protagonisti in corsa per una statuetta.

Prima della pandemia il programma prevedeva il ritorno sul set ad aprile 2020. Un calendario impossibile da rispettare, il che costringerà i fan ad attendere qualche mese in più per poter gustare la terza stagione. Non vi sono però garanzie sull’avvio della produzione entro Natale 2020. Tutto quello che sappiamo al momento è che c’è la volontà di far accadere tutto ciò. Lo ha ben spiegato Jesse Armstrong, showrunner e creatore dello show: “Al momento questo è il piano. Non sappiamo però se tutto ciò si realizzerà davvero”. Non si è ancora andati oltre un iniziale confronto tra le parti chiamate in causa.

Ha però spiegato come la quarantena abbia in realtà fatto del bene alla terza stagione. Come molti altri scrittori hanno sottolineato, avere maggior tempo a disposizione, non rincorrendo un’imminente data, ha consentito un miglior sviluppo della trama e dei singoli personaggi.