American Gods 3, ecco il trailer

La serie Amazon Original racconta la lotta epica tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia ed è basata sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman. La terza stagione sarà disponibile su Prime Video dall’11 gennaio 2021 . Quando è stata annunciata la nuova stagione dello show, Neil Gaiman ha mandato un messaggio ai fan per anticipare qualcosa della nuova serie. “Quando abbiamo iniziato a lavorare alla terza stagione di American Gods, non avevamo idea del tempo che avrebbe richiesto. Sapevamo che volevamo cercare di tornare a ciò che il pubblico aveva amato nel libro: che era il momento per Shadow di tornare nella piccola cittadina di Lakeside e provare a perdersi nella normalità. Al tempo stesso, nella terza stagione, volevamo focalizzarci sui personaggi e i rispettivi percorsi. Mostrare Shadow intento a costruire il proprio percorso guidato dagli Dei e dai propri antenati, cercando di diventare sé stesso e decidere chi in realtà è e da che parte stare, quella degli umani o degli Dei. Sapevamo inoltre che volevamo continuare a radicare lo show nel territorio americano. Esplorare ciò che l’America significa per la propria popolazione e parlare con gli immigranti a proposito delle diverse persone che sono arrivate in questa terra straordinaria, portando con sé i propri dei. Le nuovo divinità dei telefoni, delle app e del glitter richiedono la nostra attenzione il nostro affetto, e quelle antiche vogliono tornare a significare qualcosa”.

Di cosa parla American Gods

Per chi non conoscesse la serie, ecco la sinossi: “American Gods racconta l’epica storia di un’inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle interpreta l’ex galeotto Shadow Moon, un uomo a servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane, che scoprirà, non solo che il suo carismatico ma inaffidabile capo in realtà è il Dio norreno Odino, ma anche che è suo padre. Nella terza stagione, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Scoprirà presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L’unica scelta è decidere che tipo di dio essere”. Nel cast troviamo Crispin Glover che interpreta Mr. World, Demore Barnes nei panni di Mr. Ibis, Devery Jacobs nel ruolo di Sam Black Crow, Blythe Danner è Demeter, Marilyn Manson è Johan Wengren, Julia Sweeney è Hinzelman, Iwan Rheon è Liam Doyle, Danny Trejo è Mr. World, Peter Stormare è Czernobog, Denis O’Hare è Tyr, Lela Loren è Marguerite, Dominique Jackson è Ms. World, Wale è Chango, Herizen Guardiola è Oshun, e Eric Johnson è Chad Mulligan. La serie è prodotta da Fremantle, ha come Executive Producer Charles H. Eglee qui anche Showrunner, insieme agli Executive Producers Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski, Stefanie Berk, e la co-Executive Producer Lisa Kussner.