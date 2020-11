The Wilds, il trailer della serie TV Amazon: la data d'uscita

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a novembre

Una serie TV prodotta in collaborazione con ABC Signature, che mira ad aggiornare la piattaforma streaming, caratterizzandola con titoli più pop, che possano avere un impatto maggiore nel mondo dei social.

Un totale di 10 episodi, creati da Sarah Streicher, nota per Daredevil, con Amy B. Harris nel ruolo di showrunner e produttrice. A dimostrazione delle intenzioni di Amazon di creare contenuti che possano risultare virali sui social, “The Wilds” sarà proposta gratuitamente.

Il riferimento è al solo primo episodio, che sarà disponibile anche per i non iscritti alla piattaforma. Basterà recarsi sui canali Amazon di YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, a partire dalle ore 9.00 dell’11 dicembre.

The Wilds, trama e cast

“The Wilds” si concentra su un gruppo di ragazze adolescenti. Ognuna di loro provenienti da un differente ambiente sociale. Coinvolte in un incidente aereo, sono costrette a lottare per sopravvivere. Si ritrovano a vivere su un’isola deserta, che metterà a dura prova la loro sanità mentale e fisica.

Costrette a confrontarsi tra loro giorno dopo giorno, disperate a causa del loro destino, si scontreranno duramente, stringendo al tempo stesso dei forti legami. Un’esperienza folle, che consentirà loro di conoscersi per davvero, aprendosi tra loro e gettando le maschere indossate per anni. I loro segreti verranno a galla, così come i traumi sopportati in passato, cui tutte sono sopravvissute.

Un’esperienza drammatica che però rappresenta soltanto la facciata della trama dello show. Per quanto il disastro aereo sia sembrato frutto del caso, il loro ritrovarsi sull’isola fa parte di un piano. Le giovani si trovano lì per volere di qualcuno, che sembra essere parte della loro vita.

Ecco il cast della serie TV: