His Dark Materials, è ufficiale: ci sarà una terza stagione

Mentre su Sky Atlantic è in onda la seconda stagione, ogni lunedì alle 21.15 (anche on demand e in streaming su NOW TV), HBO e BBC annunciano il rinnovo: 'His Dark Materials 3' si farà

His Dark Materials - Queste oscure materie, la serie tv tratta dalla saga fantasy letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman, è stata ufficialmente rinnovata per una terza (e molto probabilmente ultima) stagione. La notizia non giunge in realtà inaspettata: lo show con protagonista Dafne Keen è basato su una trilogia (La bussola d'oro, La lama sottile, Il cannocchiale d'ambra), dunque era sensato dare per scontato che sarebbero state prodotte almeno tre stagioni. In occasione della messa in onda (negli USA e in UK) dell'episodio finale della S02, HBO e BBC hanno confermato in maniera ufficiale il ritorno di Lyra e compagni, ritorno che, quasi sicuramente, avverrà entro il 2021.

