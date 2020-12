Lupin, il trailer della serie TV Netflix con Omar Sy

Ecco le parole di Omar Sy sul progetto: “Sono felice d’avere l’opportunità di interpretare un personaggio carismatico come Arsène Lupin. Si tratta di un adattamento moderno e del tutto inaspettato. Netflix ha già ospitato grandi progetti di qualità e far parte del gruppo è una vera ispirazione per me”.

Insieme con il trailer, che consente al pubblico di farsi un’idea di come verrà trattato il tema, sono state diffuse anche a locandina e le prime immagini di “Lupin”. Un adattamento in chiave moderna, in grado di trasporre il personaggio nel nostro tempo.

Omar Sy interpreterà il protagonista, come ormai noto. Al suo fianco vi saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie TV è stata creata da George Kay, in collaborazione con François Uzan. La prima parte sarà composta da cinque episodi, con i primi tre diretti da Louis Leterrier e gli ultimi due da Marcela Said.

È stata diffusa una prima sinossi della serie TV, che spiega come il protagonista sia Assane Diop. Inizialmente viene presentato come un normale adolescente. La sua vita viene però sconvolta da un giorno all’altro, dopo l’accusa piovuta sul capo di suo padre. Coinvolto e condannato per un crimine non commesso. Tutto ciò porta Assane a crescere con una irrefrenabile voglia di vendetta e giustizia. Trascorsi ben 25 anni da allora, decide di utilizzare il libro di Arsène Lupin, ladro gentiluomo, come ispirazione per riuscire a vendicare suo padre.

L’idea è dunque quella di portare in scena Lupin, senza che questi vi sia in realtà. Nel trailer è possibile ascoltare questa frase: “Il sospettato gioca a fare Lupin. Il metodo, lo spirito, lo stile, il talento”. Si tratta di una frase esemplificativa dello show, che ha dunque deciso di sfruttare la voglia di rivalsa di Assane per portare in scena un personaggio quanto più vicino al celebre ladro gentiluomo, senza per questo essere limitati dal canone.