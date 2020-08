Yellowstone, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2

I nuovi episodi vedranno l'entrata in scena di nuovi personaggi, tra cui Travis Wheatly, interpretato dallo stesso Taylor Sheridan, in realtà già visto come guest nella S01, ora recurring; Malcolm Beck, interpretato dal Neal McDonough di Band of Brothers e Desperate Housewives; Teal Beck, interpretato da Terry Serpico (Homeland, Designated Survivor); Steve Hendon, interpretato da James Jordan (Veronica Mars); Cassidy Reid, interpretata da Kelly Rohrbach (Broad City, Baywatch).

Con Jamie (Wes Bentley) fuori dai giochi – ma non per molto, sicuramente l’avvocato di famiglia proverà a riavvicinarsi al padre e ai fratelli, perché il loro legame, per quanto malato, è troppo forte – e con Beth (Kelly Reilly) non propriamente intenzionata a rimanere in eterno nel Montana, toccherà a Kayce (Luke Grimes) caricarsi sulle spalle il fardello dell’eredità da portare avanti. Il punto è: accetterà di farsi carico di un impegno così oneroso, col rischio di farsi completamente plasmare da suo padre, oppure sceglierà la libertà e la sua famiglia? E Rip Wheeler (Cole Hauser) come la prenderà? Riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio per il bene del ranch e per mantenere la parola data a John?

E' tempo di tornare nel Montana, è tempo di tornare nel selvaggio West: è tempo di sedersi comodi sul divano e gustarsi la seconda stagione di Yellowstone . Nei nuovi episodi vedremo un John Dutton (Kevin Costner) sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire e dunque sempre più determinato a fare in modo che il suo regno non si dissolva dopo la sua morte.

Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda, attesissima stagione di Yellowstone , la serie tv creata da Taylor Sheridan con uno strepitoso Kevin Costner. Un nuovo capitolo che, proprio come il primo, tra giochi di potere, massicce dosi di family drama, e scorci del contemporaneo ma ancora selvaggio west terrà incollati allo schermo Ovviamente Yellowstone 2 sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Yellowstone 2, scopri il cast e i personaggi della serie tv

Yellowstone 2, il trailer della nuova stagione della serie tv

Kevin Costner (Balla coi lupi, Robin Hood – Principe dei ladri, Guardia del corpo, Le parole che non ti ho detto, Jack Ryan – L’iniziazione, Il diritto di contare, Hetfields & McCoys) è John Dutton, il proprietario del Yellowstone Dutton Ranch, il più grande ranch dello Stato del Montana. Patriarca della famiglia Dutton, John, che ha ereditato il suo selvaggio impero dal padre, ha passato tutta la sua vita a difendere non solo i suoi possedimenti fisici, ma anche ciò che è intrinsecamente legato a quell’enorme territorio, cioè la storia della sua famiglia. Una storia che dovrà andare avanti, costi quel che costi. Nei flashback, il John Dutton quarantenne è interpretato da Josh Lucas (American Psycho, Session 9, A Beautiful Mind, Poseidon, J. Hedgar, Le Mans ‘66 – La grande sfida).

Luke Grimes (Brothers & Sisters, True Blood, la trilogia di Cinquanta sfumature di, American Sniper) è Kayce Dutton, il figlio più giovane di John e Evelyn Dutton. Ex Navy SEAL – Kayce decise di arruolarsi per allontanarsi dalla sua famiglia d’origine, in particolare da suo padre –, Kayce è sposato con Monica Long, il grande amore della sua vita, e con lei ha avuto un figlio, Tate. Tornato in patria dopo una missione in Afghanistan, è andato a vivere nella riserva insieme alla sua nuova famiglia (Monica è nativa americana), ma poi, per una serie di eventi, si è trovato praticamente costretto a tornare a vivere e a lavorare al ranch. John, però, ha grandi progetti per lui.

Kelly Reilly (L’appartamento spagnolo, Me and Orson Welles, Sherlock Holmes, True Detective, Britannia) è Beth Dutton, l’unica figlia di John e Evelyn Dutton. Brillante e spietata, Beth, esperta di finanza, acquisizioni e colpi bassi, vive in realtà con un macigno sul cuore: la morte di sua madre, morte di cui sente di essere stata responsabile. Vuole molto bene a suo padre, nonostante il loro rapporto sia ben lontano dal potersi definire sano. Fuggita dal ranch dopo il liceo, Beth decide di restare nel Montana per aiutare l’adorato genitore a difendere l’eredità di famiglia. Detesta suo fratello Jamie con tutta sé stessa. Ama profondamente Rip Wheeler, forse la persona che, insieme a suo padre, la conosce meglio di chiunque altro.

Wes Bentley (American Beauty, Ghost Rider, Hunger Games, Mission: Impossible – Fallout, American Horror Story) è Jamie Dutton, uno dei tre figli maschi di John e Evelyn Dutton. Dopo il liceo, Jamie viene mandato da John all’università per studiare legge. Diventato avvocato, passa la sua vita a difendere il ranch e l’impero di famiglia a livello legale. In sintonia con la Governatrice Perry, accetta di candidarsi come nuovo Procuratore Generale, ma quando il padre gli dice di ritirarsi dalla corsa perché i suoi piani sono cambiati in corso d’opera, ecco l’inevitabile rottura. Ritrovatosi praticamente diseredato, decide di raccontare a una giornalista d’inchiesta le malefatte del genitore, un po’ per vendicarsi, un po’ per distruggere l’uomo ma salvare la sua eredità.

Cole Hauser (Chase, Rogue, Will Hunting – Genio ribelle, Pitch Black, 2 Fast 2 Furious, Die Hard – Un buon giorno per morire) è Rip Wheeler, il braccio destro di John e il fixer del ranch. La storia di Rip è piuttosto triste: solo adolescente, si ritrova a uccidere il padre ubriacone, colpevole di avergli ammazzato la madre e la sorellina. Rifugiatosi in una stalla, viene trovato da John, che decide di dargli una chance e di assumerlo. Da lì in poi, Rip, fedele fino alla morte al suo nuovo padre putativo, di strada ne fa parecchia, pur rimanendo sempre nello stesso posto. Capo dei mandriani e punto di riferimento un po’ per tutti i lavoratori del ranch, è sempre l’uomo giusto al momento giusto, specialmente per certe questioni delicate… E’ innamorato di Beth fin da giovanissimo, ma sa bene qual è il suo posto nel mondo…e nel cuore di quella donna all’apparenza dura come la pietra e così simile a lui…

Kelsey Asbille Chow (I segreti di Wind River, One Tree Hill, Teen Wolf, Fargo) è Monica Long, la moglie di Kayce e la madre di Tate. Nativa americana, Monica è il grande amore del più giovane dei figli di John, che proprio per la sua decisione di lasciare il ranch per stare con lei e con il figlio è stato punito con il marchio sul petto. Legatissima alle sue origini e alla sua cultura, Monica lavora come insegnante nella riserva di Broken Rock, dove vive con la sua famiglia. Nel tentativo di separare due ragazzini che si stanno picchiando, viene colpita e finisce in ospedale. Supera l’operazione al cervello, ma davanti a sé ha una lunga riabilitazione. Ama Kayce, ma lo sente sempre più lontano. Quando scopre che è stato lui a uccidere Robert, gli chiede una pausa di riflessione: ha paura che suo marito possa diventare come suo padre.

Brecken Merrill è Tate Dutton, l’unico figlio di Kayce e Monica, ma anche l’unico nipote di John, che lo adora e lo vizia come mai ha fatto coi suoi stessi figli.

Dave Annable (Brothers & Sisters, 666 Park Avenue, Red Band Society, Armed Response) è Lee Dutton, il figlio maggiore di John e Evelyn Dutton. Lee, amante della natura e del lavoro al ranch, avrebbe dovuto prendere il posto del padre, ma muore all’inizio della serie, ucciso da Robert Long, il fratello di Monica, a sua volta poi ucciso da Kayce.

Gretchen Moll (Life On Mars, Boardwalk Empire, Nightflyers, Perry Mason, Mozart In The Jungle, Donnie Brasco, Le due verità, Manchester By The Sea) è Evelyn Dutton, la defunta moglie di John e la madre dei suoi figli. Evelyn muore in giovane età a causa di un incidente a cavallo mentre è fuori con Kayce e Beth, che sono solo due ragazzini e che purtroppo non possono fare molto per aiutarla. Moglie e madre, ma anche partner (del marito) e maestra di vita (per sua figlia), era la colonna portante di casa Dutton e la bussola morale di John.

Jefferson White (Manhattan, Le regole del delitto perfetto, House of Cards, Blindspot) è Jimmy Hurdstrom. Jimmy, figlio e nipote di conoscenze di vecchia data di John, è un nullafacente dedito a droga, alcol e spaccio. Viene reclutato da Rip su ordine di John, intenzionato a fargli cambiare vita e a farlo rigare dritto. Dopo aver ricevuto il marchio, Jimmy impara pian piano a fare il cowboy, e diventa a tutti gli effetti uno dei “residenti” del ranch, coi mandriani che, di fatto, diventano la sua nuova famiglia.

Danny Huston (Magic City, American Horror Story, Succession, 21 grammi, Robin Hood, Big Eyes, Wonder Woman) è Dan Jenkins, un imprenditore edile trasferitosi dalla California al Montana intenzionato a impossessarsi pian piano di buona parte dei terreni che compongono il Yellowstone Dutton Ranch per costruire, costruire, costruire. Con John ovviamente è guerra aperta, ma i due a un certo punto sono costretti a una sorta di collaborazione contro un nemico comune.

Gil Birmingham (The Twilight Saga, The Lone Ranger, Hell or High Water, Unbreakable Kimmy Schmidt, Animal Kingdom, Siren) è Thomas Rainwater, il nuovo presidente della riserva di Broken Rock. Intenzionato a espandere l’area della riserva e a riprendere possesso dei terreni in cui un tempo vivevano liberi i suoi predecessori, Rainwater decide di allearsi con Jenkins per portare a termine un progetto: la costruzione di un nuovo casinò vicinissimo al confine col ranch dei Dutton. Anche lui, però, sarà costretto a collaborare con John contro un nemico comune.

Ian Bohen è Ryan, uno dei mandriani del ranch, nonché uno degli agenti del bestiame di John Dutton, che è il commissario.

Denim Richards è Colby, un altro dei mandriani del ranch, grande amico di Ryan.

Forrie J. Smith è Lloyd Pierce, il “mandriano senior” del ranch. Marchiato dal padre di John, vive e lavora con e per i Dutton da decenni. Ricco di esperienza, di vita oltre che a livello professionale, Lloyd è uno dei fedelissimi di John, e spesso viene chiamato da Rip per aiutarlo a risolvere certi problemi scottanti.

Moses Brings Plenty è Mo, l’autista e la guardia del corpo di Thomas Rainwater.

Wendy Moniz è Lynelle Perry, la Governatrice del Montana. Conosce John da una vita, sa bene chi è e qual è il suo modo di operare. Ha una storia “a intermittenza” con lui.

Michaela Conlin è Sarah Nguyen, una reporter di New York che si trova a Bozeman, nel Montana, sotto falso nome per investigare su John Dutton e i suoi segreti. E’ lei la giornalista con cui decide di parlare Jamie dopo essere stato cacciato via dal ranch.

Ryan Bingham è Walker, un ex galeotto reclutato da Rip per lavorare al ranch. Viene marchiato, ma quando capisce che aria tira in quel posto, e cosa gli viene chiesto di fare, decide di andarsene, cosa più facile a dirsi che a farsi. Ha un breve flirt con Beth.

Katherine Cunningham è Christina, l’assistente di Jamie durante la sua breve campagna elettorale come Procuratore Generale del Montana. Da professionale, la loro relazione diventa anche sentimentale, ma i dubbi di Jamie dopo la sua confessione a Sarah Nguyen la portano a chiedersi se ha fatto la scelta giusta decidendo di legare la sua vita a quella di un Dutton.

Michael Nouri è Bob Schwartz, il CEO della società finanziaria di cui Beth è partner, ma anche buon amico e mentore della figlia di John Dutton.

Hugh Dillon è Donnie Haskell, amico di vecchia data di John e sceriffo della contea. Nel corso degli anni ha chiuso un occhio parecchie volte quando si è trattato di Dutton e dei suoi affari.

Tanaya Beatty è Avery, una spogliarellista reclutata da Rip per portare a termine un lavoro. E’ lei a mettere un’unica condizione: a lavoro finito, vuole lavorare al ranch, cosa che effettivamente accade. Diventa presto amica di tutti, in particolare di Jimmy, che ha una cotta per lei.

Rudy Ramos è Felix Long, il saggio nonno di Monica e il bisnonno di Tate.

LE NEW ENTRY DELLA SECONDA STAGIONE

Neal McDonough (Band of Brothers, Desperate Housewives) è Malcolm Beck, un imprenditore che nel Montana è un nome piuttosto grosso. Insieme al fratello Teal è il proprietario di un gigantesco casinò nella contea confinante, dalle parti delle Rocky Mountains. Si scontra prima con Jenkins e Rainwater, la potenziale concorrenza, e poi con Dutton, che però decide di passare al contrattacco. Dimostra di essere un nemico particolarmente agguerrito…e pericoloso…

Terry Serpico (Homeland, Designated Survivor) è Teal Beck, fratello maggiore di Malcolm e suo socio in affari. Anche lui, ovviamente, arriva a scontrarsi con Jenkins, Rainwater e Dutton, e anche lui è una grossa spina nel fianco per i tre.

James Jordan è Steve Hendon, un agente del bestiame agli ordini di John.

Kelly Rohrbach è Cassidy Reid, ex campionessa di rodeo e sfidante di Jamie per il posto di Procuratore Generale del Montana. Viene reclutata da Beth, che vive per mettere i bastoni tra le ruote al fratello traditore.

Martin Sensmeier è Martin, il fisioterapista di Monica…e forse qualcosa di più…