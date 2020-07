Yellowstone 2, il trailer della nuova stagione della serie tv

Mercoledì 2 settembre su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di Yellowstone, la serie tv con Kevin Costner: ecco il trailer

Yellowstone 2, i nuovi episodi in onda a settembre Da mercoledì 2 settembre si torna nel Montana, nello splendido e sconfinato ranch della disfunzionale famiglia Dutton. Cappello da cowboy in testa e fucile in mano, Kevin Costner torna a vestire i panni di John Dutton e torna a difendere il suo futuro e il suo passato. L'appuntamento con Yellowstone, la serie creata da Taylor Sheridan, è ovviamente su Sky Atlantic in prima serata (dunque alle 21.15), ma i nuovi episodi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV. CLICCA QUI: Yellowstone, la serie tv western tornerà con una seconda, una terza e una quarta stagione