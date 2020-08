Yellowstone 2, il cast della serie tv con Kevin Costner

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv con Kevin Costner: andiamo a scoprire il cast e i personaggi di questo nuovo capitolo (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Kevin Costner (Balla coi lupi, Robin Hood – Principe dei ladri, Guardia del corpo, Le parole che non ti ho detto, Jack Ryan – L’iniziazione, Il diritto di contare, Hetfields & McCoys) è John Dutton , il proprietario del Yellowstone Dutton Ranch, il più grande ranch dello Stato del Montana. Patriarca della famiglia Dutton, John, che ha ereditato il suo selvaggio impero dal padre, ha passato tutta la sua vita a difendere non solo i suoi possedimenti fisici, ma anche ciò che è intrinsecamente legato a quell’enorme territorio, cioè la storia della sua famiglia. Una storia che dovrà andare avanti, costi quel che costi. Nei flashback, il John Dutton quarantenne è interpretato da Josh Lucas (American Psycho, Session 9, A Beautiful Mind, Poseidon, J. Hedgar, Le Mans ‘66 – La grande sfida).

Luke Grimes (Brothers & Sisters, True Blood, la trilogia di Cinquanta sfumature di, American Sniper) è Kayce Dutton , il figlio più giovane di John e Evelyn Dutton. Ex Navy SEAL – Kayce decise di arruolarsi per allontanarsi dalla sua famiglia d’origine, in particolare da suo padre –, Kayce è sposato con Monica Long, il grande amore della sua vita, e con lei ha avuto un figlio, Tate. Tornato in patria dopo una missione in Afghanistan, è andato a vivere nella riserva insieme alla sua nuova famiglia (Monica è nativa americana), ma poi, per una serie di eventi, si è trovato praticamente costretto a tornare a vivere e a lavorare al ranch. John, però, ha grandi progetti per lui.

Kelly Reilly (L’appartamento spagnolo, Me and Orson Welles, Sherlock Holmes, True Detective, Britannia) è Beth Dutton , l’unica figlia di John e Evelyn Dutton. Brillante e spietata, Beth, esperta di finanza, acquisizioni e colpi bassi, vive in realtà con un macigno sul cuore: la morte di sua madre, morte di cui sente di essere stata responsabile. Vuole molto bene a suo padre, nonostante il loro rapporto sia ben lontano dal potersi definire sano. Fuggita dal ranch dopo il liceo, Beth decide di restare nel Montana per aiutare l’adorato genitore a difendere l’eredità di famiglia. Detesta suo fratello Jamie con tutta sé stessa. Ama profondamente Rip Wheeler, forse la persona che, insieme a suo padre, la conosce meglio di chiunque altro.

Wes Bentley (American Beauty, Ghost Rider, Hunger Games, Mission: Impossible – Fallout, American Horror Story) è Jamie Dutton , uno dei tre figli maschi di John e Evelyn Dutton. Dopo il liceo, Jamie viene mandato da John all’università per studiare legge. Diventato avvocato, passa la sua vita a difendere il ranch e l’impero di famiglia a livello legale. In sintonia con la Governatrice Perry, accetta di candidarsi come nuovo Procuratore Generale, ma quando il padre gli dice di ritirarsi dalla corsa perché i suoi piani sono cambiati in corso d’opera, ecco l’inevitabile rottura. Ritrovatosi praticamente diseredato, decide di raccontare a una giornalista d’inchiesta le malefatte del genitore, un po’ per vendicarsi, un po’ per distruggere l’uomo ma salvare la sua eredità.

Cole Hauser (Chase, Rogue, Will Hunting – Genio ribelle, Pitch Black, 2 Fast 2 Furious, Die Hard – Un buon giorno per morire) è Rip Wheeler, il braccio destro di John e il fixer del ranch. La storia di Rip è piuttosto triste: solo adolescente, si ritrova a uccidere il padre ubriacone, colpevole di avergli ammazzato la madre e la sorellina. Rifugiatosi in una stalla, viene trovato da John, che decide di dargli una chance e di assumerlo. Da lì in poi, Rip, fedele fino alla morte al suo nuovo padre putativo, di strada ne fa parecchia, pur rimanendo sempre nello stesso posto. Capo dei mandriani e punto di riferimento un po’ per tutti i lavoratori del ranch, è sempre l’uomo giusto al momento giusto, specialmente per certe questioni delicate… E’ innamorato di Beth fin da giovanissimo, ma sa bene qual è il suo posto nel mondo…e nel cuore di quella donna all’apparenza dura come la pietra e così simile a lui…

Kelsey Asbille Chow (I segreti di Wind River, One Tree Hill, Teen Wolf, Fargo) è Monica Long, la moglie di Kayce e la madre di Tate. Nativa americana, Monica è il grande amore del più giovane dei figli di John, che proprio per la sua decisione di lasciare il ranch per stare con lei e con il figlio è stato punito con il marchio sul petto. Legatissima alle sue origini e alla sua cultura, Monica lavora come insegnante nella riserva di Broken Rock, dove vive con la sua famiglia. Nel tentativo di separare due ragazzini che si stanno picchiando, viene colpita e finisce in ospedale. Supera l’operazione al cervello, ma davanti a sé ha una lunga riabilitazione. Ama Kayce, ma lo sente sempre più lontano. Quando scopre che è stato lui a uccidere Robert, gli chiede una pausa di riflessione: ha paura che suo marito possa diventare come suo padre.

Brecken Merrill è Tate Dutton, l’unico figlio di Kayce e Monica, ma anche l’unico nipote di John, che lo adora e lo vizia come mai ha fatto coi suoi stessi figli.