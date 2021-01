Yellowstone, il cast: le foto più belle di Luke Grimes

1/21 @Getty Images

Il sex symbol americano Luke Timothy Grimes (nato il 21 gennaio del 1984) è nel cast principale della serie tv Yellowstone. Originario dello stato dell'Ohio e cresciuto in una famiglia molto religiosa, si è trasferito a New York subito dopo il diploma per studiare recitazione presso l'American Academy of Dramatic Arts. Il debutto arriva nel 2006 nel film All the Boys Love Mandy Lane.

