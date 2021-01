John Dutton is back: su Sky Atlantic sta infatti per arrivare la terza stagione di 'Yellowstone', la serie tv con protagonista uno straordinario Kevin Costner. L'appuntamento con i nuovi episodi è per venerdì 29 gennaio alle 21.15 (la serie sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

