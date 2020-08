Su Sky Atlantic è in arrivo la seconda, imperdibile stagione di 'Yellowstone', che debutterà mercoledì 2 settembre alle 21.15. In attesa di tornare nel Montana, facciamo il punto della situazione

Realizzata da Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water), Yellowstone segue le vicende dei Dutton, discendenti dei coloni che arrivarono in Montana nel 19esimo secolo. Il loro regno, a capo del quale c’è “l’imperatore” John (Kevin Costner) è il Yellowstone Dutton Ranch, una delle tenute più estese degli Stati Uniti. Ovviamente questo territorio fa gola a tanti: agli imprenditori edili a caccia di affari come Dan Jenkins (Danny Huston), ma anche al nuovo presidente della riserva indiana di Broken Rock Thomas Raiwater (Gil Birmingham), giusto per fare un paio di nomi.

Per quanto riguarda la linea narrativa di Kayce, invece, l’incidente scatenante è l’uccisione di Lee da parte di Robert Long, il fratello di Monica. Robert, a sua volta, viene ucciso dal più giovane dei Dutton, che porta questo segreto dentro di sé per un certo periodo, ma che poi, alla fine, decide di rivelare la verità alla moglie, che, comprensibilmente, lo allontana. A quel punto, a Kayce non resta altro da fare se non tornare a casa, cioè da suo padre, da quell’uomo da cui ha sempre tentato di allontanarsi.

Da una parte un imprenditore senza scrupoli e i giochi di potere della politica, dall'altra una comunità intenzionata a vendicare le perdite subite in passato e una famiglia intenzionata a difendere sé stessa, i propri possedimenti e la propria identità. Nella prima stagione della serie tv, Jenkins e Rainwater si alleano per provare a portare via a John Dutton il suo regno un pezzettino alla volta, ma lui, che non è l’ultimo arrivato e che ha un certo peso all’interno della comunità, riesce a difendere i confini del suo ranch, anche grazie all’aiuto (obbligatorio) dei figli Jamie e Beth.

C’è poi Rip Wheeler (Cole Hauser), il braccio destro (ma anche, soprattutto, sinistro) di John, accolto al ranch da ragazzo e da allora diventato una presenza fissa, e poi ci sono i cowboy che lavorano nella tenuta, tra cui spiccano il giovane e inesperto Jimmy (Jefferson White), il veterano Lloyd (Forrie J. Smith), l’ex galeotto Walker (Ryan Bingham) e, verso la fine della stagione, l’unica portatrice di cromosoma XX del gruppo, l’audace Avery (Tanaya Beatty). Last but not least abbiamo Monica Long, la moglie di Kayce, che a un certo punto si ritrova coinvolta in una rissa tra studenti (è insegnante presso la scuola della riserva) e che finisce in ospedale con delle lesioni cerebrali piuttosto importanti. E poi c’è il cancro di John, tornato a mordere dopo un intervento andato a buon fine ma non risolutorio.

In merito a Jamie e Beth (che si odiano a vicenda): il primo si ritrova a candidarsi come Procuratore Generale per fare gli interessi di famiglia, ma poi si scontra pesantemente col padre, e alla fine si ritrova temporaneamente ostracizzato e diseredato, così decide di rivelare a una giornalista i segreti più oscuri e illegali della sua famiglia; la seconda, che si sente ancora in colpa per la morte della madre Evelyn (Gretchen Mol), avvenuta quando era solo una ragazzina, torna in Montana per lottare al fianco del padre nella speranza di strappargli un po’ d’amore e, soprattutto, l’agognato perdono, ma capisce presto che l’uomo di cui porta il cognome non cambierà mai.

Yellowstone 2, cosa dobbiamo aspettarci nei nuovi episodi

Nella seconda stagione di Yellowstone ovviamente vedremo un John Dutton sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire e dunque sempre più determinato a fare in modo che il suo regno non si dissolva dopo la sua morte. Con Jamie fuori dai giochi – ma non per molto, sicuramente l’avvocato di famiglia proverà a riavvicinarsi al padre e ai fratelli, perché il loro legame, per quanto malato, è troppo forte – e con Beth non propriamente intenzionata a rimanere in eterno nel Montana, toccherà a Kayce caricarsi sulle spalle il fardello dell’eredità da portare avanti. Il punto è: accetterà di farsi carico di un impegno così oneroso, col rischio di farsi completamente plasmare da suo padre, oppure sceglierà la libertà e la sua famiglia? E Rip come la prenderà? Riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio per il bene del ranch e per mantenere la parola data a John?

Tra i personaggi principali ritroveremo dunque tutta la famiglia Dutton (clicca qui per scoprire il cast e i personaggi di Yellowstone), ma anche Monica Long, Rip Wheeler, Thomas Rainwater e Dan Jenkins, sopravvissuto a una decisamente poco piacevole impiccagione ideata dal braccio destro di John e portata a termine - senza successo, per fortuna! - da Kayce. Forse in realtà si è trattato solo di un avvertimento, ma da quel che si evince dal trailer il messaggio non è stato recepito. Anzi, Jenkins sembra ancora più intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote al suo nemico: ci riuscirà?

Ciò che è certo è che la posta in gioco si farà sempre più alta, dunque Dutton e figli, che già hanno parecchi problemi interni al loro disfunzionale nucleo familiare, si troveranno ad affrontare nuovi nemici oltre a quelli che si sono già fatti nel corso degli anni.

I nuovi episodi vedranno l'entrata in scena di nuovi personaggi, tra cui Travis Wheatly, interpretato dallo stesso Taylor Sheridan, in realtà già visto come guest nella S01, ora recurring; Malcolm Beck, interpretato dal Neal McDonough di Band of Brothers e Desperate Housewives; Teal Beck, interpretato da Terry Serpico (Homeland, Designated Survivor); Steve Hendon, interpretato da James Jordan (Veronica Mars); Cassidy Reid, interpretata da Kelly Rohrbach (Broad City, Baywatch).

