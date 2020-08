Yellowstone 2, il cast: Kevin Costner è John Dutton

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv con Kevin Costner: andiamo a conoscere un po' più da vicino John Dutton, interpretato proprio dall'attore Premio Oscar

Yellowstone, Kevin Coster è John Dutton John Dutton è il proprietario del Yellowstone Dutton Ranch, il più grande ranch dello stato del Montana. Patriarca della famiglia Dutton, John, che ha ereditato il suo selvaggio impero dal padre, ha passato tutta la sua vita a difendere non solo i suoi possedimenti fisici, ma anche ciò che è legato a quell’enorme territorio, cioè la storia della sua famiglia. Una storia che dovrà andare avanti, costi quel che costi. CLICCA QUI: Yellowstone, in arrivo la seconda stagione della serie tv su Sky: dove eravamo rimasti?

approfondimento Kevin Costner ieri e oggi: com'è cambiato l'attore. FOTO Nella prima stagione l’abbiamo visto scontrarsi con l’imprenditore edile Dan Jenkins e con Thomas Rainwater, il nuovo presidente della riserva di Broken Rock, intenzionati, seppur per differenti motivi, a portargli via una grossa fetta del suo territorio. Nel corso della S01 scopriamo che John ha con i suoi figli (Lee escluso, ma il poverino muore alla fine del primissimo episodio) un rapporto quantomeno problematico: Kayce si è arruolato ancora giovanissimo pur di allontanarsi da lui, Beth lo adora e allo stesso tempo lo odia per il fatto che lui la ritiene colpevole della morte dell’amatissima moglie Evelyn, e Jaime, in un moto di ribellione e sfida, arriva addirittura a spiattellare certi segreti di famiglia a una giornalista d’inchiesta a caccia di scoop. Per fortuna c’è il fedelissimo e fidatissimo Rip Wheeler, il suo braccio destro (ma anche quello sinistro…) da svariati anni. Come se non bastasse, verso la fine della stagione scopriamo che John è stato operato di tumore circa un anno prima. Un’operazione andata a buon fine, ma a quanto pare la malattia è tornata a mordere.

approfondimento Le serie tv da vedere a settembre su Sky Atlantic Nel nuovo capitolo di Yellowstone vedremo dunque un John Dutton sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire e dunque sempre più determinato a fare in modo che il suo regno non si dissolva dopo la sua morte. E se consideriamo che con i figli la situazione è ben lontana dal potersi definire idilliaca (o anche solo normale), capiamo bene la sua preoccupazione. A causa di Jenkins e Rainwater, inoltre, l’imperatore del Yellowstone Dutton Ranch sta perdendo terreno e potere un pezzettino alla volta: senza l'appoggio della Governatrice Perry e con quei due intenzionati a fargli la guerra a colpi di turisti e slot machine, per lui si apre un periodo veramente difficile. Ciliegina sulla torta: a complicare ulteriormente le cose ci penseranno i fratelli Malcolm e Teal Beck, due rockstar della contea confinante in zona Rocky Mountains. Per quale motivo John arriverà a scontrarsi con loro? Semplice: i Beck, proprietari del più grosso casinò del Montana, gli chiederanno aiuto per fermare Jenkins e Rainwater, ma lui, pur decidendo di restarne fuori, se li ritroverà comunque contro. Ma c’è almeno una piccola luce, una fiammella, nella buia e dura vita di John Dutton? Sì, c’è: suo nipote Tate, il figlio di Kayce e di sua moglie Monica Long, l’unico in grado di tirare fuori il suo lato tenero.