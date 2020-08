Yellowstone 2, il cast: Wes Bentley è Jamie Dutton

Wes Bentley è Jamie Dutton, uno dei tre figli maschi di John e Evelyn Dutton. Mentre Kayce e Beth si sono lasciati alle spalle il ranch da giovanissimi, Jamie, dopo aver studiato legge all’ università , a Harvard per la precisione, è tornato a casa, occupandosi degli affari legali della famiglia. D’altronde, è per questo motivo che suo padre, pragmatico fino al midollo, l’ha fatto iscrivere proprio a quella facoltà: un avvocato affidabile e al cento per cento dalla sua parte era semplicemente necessario.

approfondimento

Jamie è attratto dalla politica ed è ben contento di lanciarsi in questa nuova avventura dopo essere stato l’ombra del padre per così tanti anni, ma commette un errore madornale: per una serie di motivi, finisce per trascurare gli affari di famiglia. Furioso, John lo riprende duramente a parole, gli intima di ritirarsi dalla corsa e, già che c’è, gli sferra pure un paio di cazzotti, giusto per rimarcare chi comanda. Jamie si rifiuta di ritirarsi, e a quel punto la rottura è inevitabile. Ritrovatosi praticamente diseredato, decide di raccontare a una giornalista d’inchiesta, Sarah Nguyen, alcune cose riguardanti suo padre che avrebbe dovuto tenere per sé, un po’ per vendicarsi, un po’ per distruggere l’uomo nel tentativo di salvarne l’eredità...o quantomeno, questo è ciò che racconta a sé stesso...