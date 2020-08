approfondimento

Yellowstone, il cast: le foto più belle di Kelly Reilly

Tornata al Yellowstone Dutton Ranch per il funerale di Lee – dopo il liceo, Beth è letteralmente fuggita da quel luogo interamente occupato dal suo senso di colpa –, decide di fermarsi, quantomeno per un po’, per aiutare l’adorato padre a difendere l’eredità di famiglia. Eredità a cui lei, però, non è minimamente interessata. Dura come il granito – anche se Rip Wheeler, suo primo e quasi sicuramente unico amore, sa bene che Beth è capace anche di gesti di grande tenerezza –, si mette subito al lavoro, mettendo i bastoni tra ruote a Dan Jenkins e colpendolo dov’è maggiormente scoperto: sui soldi. La figlia di John, infatti, è un’esperta di finanza, il denaro per lei non ha segreti, e, come uno squalo, quando sente l’odore del cash (e del sangue dell’avversario) non ha paura di rischiare.