Yellowstone 2, il cast: Luke Grimes è Kayce Dutton

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv con Kevin Costner: andiamo a conoscere un po' più da vicino Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes

Yellowstone, Luke Grimes è Kayce Dutton Luke Grimes è Kayce Dutton, il figlio più giovane di John e Evelyn Dutton. Nella prima stagione, quando lo conosciamo, scopriamo che è un ex Navy SEAL, che è tornato da non moltissimo tempo in America, e che non vive al Yellowston Dutton Ranch, bensì nella riserva di Broken Rock, insieme alla moglie Monica Long, con la quale fa coppia fissa fin da quand’erano solo due ragazzi, e al figlio Tate. CLICCA QUI: Yellowstone, in arrivo la seconda stagione della serie tv su Sky: dove eravamo rimasti?

approfondimento Yellowstone, il cast: le foto più belle di Luke Grimes Nel corso degli episodi ci viene man mano rivelato sempre di più su di lui e sul suo passato. Anche a causa della sua relazione con Monica, il rapporto col padre, induritosi dopo la morte della moglie, non è mai stato facile. La decisione di Kayce di lasciare da giovanissimo il ranch e la sua famiglia d’origine per andare a stare con colei che poi sarebbe diventata sua moglie, e che all’epoca era incinta, è la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel tentativo di ricordargli chi è a chi appartiene, John, infatti, decide di marchiarlo, ma, nonostante ciò, Kayce sceglie comunque l’amore della sua vita. Sceglie la sua nuova famiglia.

approfondimento Le serie tv da vedere a settembre su Sky Atlantic Da allora il rapporto col padre è pressoché inesistente. Tornato in patria dopo una missione in Afghanistan, Kayce prova a integrarsi nella comunità che l’ha accolto, ma non è facile. Nel primo episodio assiste all’assassinio del fratello Lee per mano di Robert Long, il fratello di Monica, e non esita a sparare. Da quel momento si porta dentro un segreto pesantissimo, ma dopo l’incidente della moglie (che finisce in ospedale per aver tentato di dividere due ragazzini che si stanno picchiando) decide di confessarle la verità. Lei non la prende benissimo, per usare un eufemismo, e gli chiede di allontanarsi da lei e da Tate, almeno per un po’. Lui, nonostante abbia fatto di tutto per allontanarsi dalla sua famiglia d’origine, alla fine si ritrova comunque costretto a tornare con la coda tra le gambe al ranch e a vivere e a lavorare lì, peraltro agli ordini di Rip Wheeler, non proprio il suo migliore amico.

approfondimento Yellowstone 2, la nuova stagione in onda dal 2 settembre su Sky. FOTO Quello che però Kayce non sa è che suo padre – che dopo la morte di Lee si è ritrovato senza qualcuno a cui affidare il suo impero, visto che Beth non ne vuole sapere neanche lontanamente e Jamie nel frattempo è stato praticamente diseredato – ha deciso di formarlo per renderlo un erede degno di questo nome. Nella seconda stagione, infatti, Kayce verrà coinvolto spesso negli affari del ranch, anche in quelli più sporchi e pericolosi, e di fatto diventerà complice di quel padre da cui, per anni, ha cercato di allontanarsi. Con sua moglie ci sarà un riavvicinamento, ma non sarà facile: Monica, giustamente, ha il timore che suo marito possa pian piano trasformarsi in John, un uomo che lei rispetta ma che di certo non stima.